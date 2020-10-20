Овечкин поддерживает идею проведения Вечера русского наследия на матче НХЛ в Вашингтоне

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поддерживает идею организации Вечера русского наследия в американской столице на матче НХЛ, в ходе которого посол РФ в США Анатолий Антонов мог бы провести вбрасывание шайбы.

«Конечно, было бы здорово и логично увидеть посла России на льду для почетного вбрасывания», — приводит слова Овечкина ТАСС со ссылкой на посольство РФ.

Овечкин является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо». Он был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году под общим первым номером.

Российский нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером лиги, трижды завоевал приз «Тед Линдсей Эворд» и один раз — «Арт Росс Трофи».