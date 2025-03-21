Овечкин поддержал идею провести матч между сборными НХЛ и КХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оценил инициативу о проведении хоккейных матчей между игроками НХЛ и КХЛ.

«Я с радостью воспринял инициативу двух президентов о проведении хоккейных матчей между сборными НХЛ и КХЛ», — приводит слова Овечкина медиакоманда хоккеиста.

Кроме того, 39-летний россиянин отметил, что сам хотел бы принять участие в подобном матче.

«Это первый шаг к снятию неспортивных и несправедливых ограничений для спортсменов всех стран. И если все сложится, я бы с удовольствием тоже вышел на лед», — добавил Овечкин.

Во вторник, 18 марта, пресс-служба Кремля сообщила, что президент США Дональд Трамп поддержал идею президента РФ Владимира Путина об организации хоккейных матчей в США и России между игроками двух лиг.

Позднее президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига готова организовать все необходимые мероприятия для осуществления этой идеи.