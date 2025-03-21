Хоккей
21 марта, 22:09

Овечкин поддержал идею провести матч между сборными НХЛ и КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оценил инициативу о проведении хоккейных матчей между игроками НХЛ и КХЛ.

Матч СКА&nbsp;&mdash; &laquo;Каролина&raquo; состоялся в&nbsp;2010 году в&nbsp;рамках выставочных игр между КХЛ и&nbsp;НХЛ.Хоккейные матчи россиян и американцев — это реально? Новости стали неожиданностью даже для НХЛ

«Я с радостью воспринял инициативу двух президентов о проведении хоккейных матчей между сборными НХЛ и КХЛ», — приводит слова Овечкина медиакоманда хоккеиста.

Кроме того, 39-летний россиянин отметил, что сам хотел бы принять участие в подобном матче.

«Это первый шаг к снятию неспортивных и несправедливых ограничений для спортсменов всех стран. И если все сложится, я бы с удовольствием тоже вышел на лед», — добавил Овечкин.

Во вторник, 18 марта, пресс-служба Кремля сообщила, что президент США Дональд Трамп поддержал идею президента РФ Владимира Путина об организации хоккейных матчей в США и России между игроками двух лиг.

Позднее президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига готова организовать все необходимые мероприятия для осуществления этой идеи.

Источник: Медиакоманда Александра Овечкина
  • Сергей Платонов-2

    пукин-тим((((((((((((((((((((((((((

    22.03.2025

  • Faierman 32

    А за каккую сборную собирается играть Овечкин?

    22.03.2025

  • GruzinS

    откуда не видишь? из израиля? очки купи

    22.03.2025

  • GruzinS

    все лучше чем ты - на трассе дальнобоям сосешь

    22.03.2025

  • GruzinS

    можно даже тебя в сауну позвать, после игры обе команды обслужишь

    22.03.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Лучше сборную Путин Тим выставить!

    22.03.2025

  • Dexterous

    того тоже можно. и потом на них на всех веточку орешника бережно так

    22.03.2025

  • Гаррри

    Интересно, а НХЛ об этой "идеи" знает?

    22.03.2025

  • Колизейщик

    Лишь бы не пана наркомана

    21.03.2025

  • Kirill Boglovsky

    Ну конечно, после Трампа-то, с которым он на предыдущем фото.

    21.03.2025

  • vit 72

    За бабло. Каждый достоин того, чего достоин.

    21.03.2025

