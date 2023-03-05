Овечкин подарил шайбу мальчику в джерси московского «Динамо»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал подарок юному болельщику перед матчем с «Сан-Хосе» (8:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Пресс-служба клуба опубликовала видео, на котором 37-летний хоккеист дарит шайбу мальчику в джерси московского «Динамо».

We don't know what's cooler: Getting a puck from the big guy or this kid's mohawk pic.twitter.com/BIRFY4O4hS — Washington Capitals (@Capitals) March 4, 2023

Овечкин в матче против «Сан-Хосе» набрал 3 (2+1) очка. Теперь на счету форварда 815 заброшенных шайб в североамериканской лиге.