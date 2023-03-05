Овечкин подарил шайбу мальчику в джерси московского «Динамо»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал подарок юному болельщику перед матчем с «Сан-Хосе» (8:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
Пресс-служба клуба опубликовала видео, на котором 37-летний хоккеист дарит шайбу мальчику в джерси московского «Динамо».
Овечкин в матче против «Сан-Хосе» набрал 3 (2+1) очка. Теперь на счету форварда 815 заброшенных шайб в североамериканской лиге.
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|5.03
|02:00
|
Сан-Хосе – Вашингтон
|3 : 8
|5.03
|02:00
|
Флорида – Питтсбург
|4 : 1
|5.03
|03:00
|
Оттава – Коламбус
|5 : 2
|5.03
|03:00
|
Ванкувер – Торонто
|4 : 1
|5.03
|03:00
|
Виннипег – Эдмонтон
|7 : 5
|5.03
|04:00
|
Чикаго – Нэшвилл
|1 : 3
|5.03
|06:00
|
Калгари – Миннесота
|- : -
|5.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Сент-Луис
|- : -
|5.03
|23:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|- : -
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