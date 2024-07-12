Хабиб получил от Овечкина джерси «Вашингтона»: «От легенды — легенде»

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов получил подарок от форварда «Вашингтона» Александра Овечкина. Хоккеист подарил джерси «Кэпиталз» со своим автографом.

Хабиб выложил в соцсетях фото Овечкина с джерси и подписью «От легенды — легенде».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.