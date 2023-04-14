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Сегодня, 07:18

Овечкин подарил джерси «Вашингтона» болельщику с младенцем

Сергей Разин
корреспондент
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Александр Овечкин с болельщиком.
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» после заключительного матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:5 ОТ) вручил памятные подарки болельщикам.

Капитан столичного клуба Александр Овечкин подарил джерси болельщику с младенцем, сделав памятное фото.

«Вашингтон» завершил регулярный сезон на 12-м месте в Восточной конференции и не вышел в плей-офф НХЛ.

Александр Овечкин
НХЛ
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