Овечкин подарил джерси «Вашингтона» болельщику с младенцем
«Вашингтон» после заключительного матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:5 ОТ) вручил памятные подарки болельщикам.
Капитан столичного клуба Александр Овечкин подарил джерси болельщику с младенцем, сделав памятное фото.
«Вашингтон» завершил регулярный сезон на 12-м месте в Восточной конференции и не вышел в плей-офф НХЛ.
goodnight, babes https://t.co/axlOPLBCi0 pic.twitter.com/XYUgm4sTuN— Washington Capitals (@Capitals) April 14, 2023
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15.04
|14.04
|02:00
|
Монреаль – Бостон
|4 : 5
|14.04
|02:00
|
Флорида – Каролина
|4 : 6
|14.04
|02:00
|
Коламбус – Питтсбург
|3 : 2 ОТ
|14.04
|02:00
|
Рейнджерс – Торонто
|2 : 3
|14.04
|02:00
|
Баффало – Оттава
|4 : 3 ОТ
|14.04
|02:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|4 : 5 ОТ
|14.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|5 : 0
|14.04
|03:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|4 : 3 ОТ
|14.04
|03:30
|
Даллас – Сент-Луис
|1 : 0
|14.04
|03:30
|
Чикаго – Филадельфия
|4 : 5 ОТ
|14.04
|04:00
|
Эдмонтон – Сан-Хосе
|5 : 2
|14.04
|04:00
|
Колорадо – Виннипег
|4 : 2
|14.04
|05:00
|
Анахайм – Лос-Анджелес
|3 : 5
|14.04
|05:00
|
Сиэтл – Вегас
|- : -
|14.04
|05:00
|
Аризона – Ванкувер
|4 : 5 ОТ
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