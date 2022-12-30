Овечкин почтил память Пеле и выложил совместное фото с ним

Российский хоккеист, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на смерть легендарного футболиста Пеле.

Овечкин выложил у себя в соцсетях совместное фото с бразильцем.

«Покойся с миром, король», — написал хоккеист.

Александр Овечкин и Пеле. Соцсети Александра Овечкина

Пеле скончался в четверг, 29 декабря в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал множественный отказ органов на фоне отрицательной динамики рака прямой кишки.

Бразилец является единственным, кто трижды становился чемпионом мира как футболист, он выигрывал в 1958, 1962 и 1970 годах. На клубном уровне он выступал за «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». Футболист занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов в карьере.