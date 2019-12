Овечкин побывал на рождественском вечере президента США

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вместе со своей женой Анастасией посетили рождественский вечер президента США Дональда Трампа.

— Приятно познакомиться, мистер президент, — подписала фото в сториз своего Instagram Анастасия.

