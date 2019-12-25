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Овечкин побывал на рождественском вечере президента США

08:59
Александр Овечкин с женой на рождественском вечере Дональда Трампа. Фото Instagram
Александр Овечкин с женой на рождественском вечере Дональда Трампа. Фото Instagram
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вместе со своей женой Анастасией посетили рождественский вечер президента США Дональда Трампа.

— Приятно познакомиться, мистер президент, — подписала фото в сториз своего Instagram Анастасия.

В 38 матчах текущего сезона 34-летний россиянин набрал 36 (23+13) очков при показателе полезности «-7». В снайперской гонке он отстает на пять шайб от Давида Пастрняка из «Бостона».

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