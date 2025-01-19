Овечкин поблагодарил юную болельщицу из России, которая подарила ему свою клюшку
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поблагодарил юную болельщицу из России, которая подарила ему свою клюшку.
«Маша, привет! Спасибо тебе огромное за такой подарок, твою клюшку. Надеюсь, что она принесёт мне удачу. Я бы хотел тебя пригласить на Ovi Cup этим летом, мы все организуем, до встречи! Всего тебе самого хорошего», — заявил Овечкин в Telegram-канале своей команды.
15-летняя Мария Кундашкина, выступающая за одну из тамбовских команд, отправила 39-летнему форварду свою клюшку, которой забила более 100 голов. Юная хоккеистка хотела поддержать Овечкина в его погоне за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
На счету капитана «Кэпиталз» 21 шайба в этом сезоне и 874 гола в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру. Чтобы побить рекорд снайперский рекорд Уэйна Гретцки, Овечкину нужно отличиться еще 21 раз.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|46
|31
|15
|67
|2
|Нью-Джерси
|48
|26
|22
|58
|3
|Каролина
|46
|27
|19
|57
|4
|Коламбус
|46
|22
|24
|51
|5
|Филадельфия
|47
|21
|26
|48
|6
|Рейнджерс
|45
|22
|23
|47
|7
|Питтсбург
|48
|19
|29
|46
|8
|Айлендерс
|45
|18
|27
|43
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|47
|29
|18
|60
|2
|Флорида
|47
|27
|20
|57
|3
|Тампа-Бэй
|44
|25
|19
|53
|4
|Оттава
|45
|23
|22
|50
|5
|Бостон
|47
|22
|25
|50
|6
|Монреаль
|45
|22
|23
|48
|7
|Детройт
|45
|21
|24
|46
|8
|Баффало
|45
|17
|28
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|47
|31
|16
|65
|2
|Миннесота
|46
|27
|19
|58
|3
|Даллас
|45
|28
|17
|57
|4
|Колорадо
|47
|28
|19
|57
|5
|Сент-Луис
|47
|22
|25
|48
|6
|Юта
|45
|19
|26
|45
|7
|Нэшвилл
|45
|16
|29
|39
|8
|Чикаго
|46
|15
|31
|33
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|46
|29
|17
|61
|2
|Эдмонтон
|46
|29
|17
|61
|3
|Лос-Анджелес
|43
|25
|18
|55
|4
|Калгари
|45
|22
|23
|51
|5
|Ванкувер
|45
|20
|25
|50
|6
|Сиэтл
|47
|20
|27
|43
|7
|Анахайм
|46
|18
|28
|42
|8
|Сан-Хосе
|48
|14
|34
|34
|19.01
|00:05
|
Колорадо – Даллас
|6 : 3
|19.01
|02:00
|
Флорида – Анахайм
|3 : 0
|19.01
|03:00
|
Виннипег – Калгари
|1 : 3
|19.01
|03:00
|
Вашингтон – Питтсбург
|4 : 1
|19.01
|03:00
|
Монреаль – Торонто
|3 : 7
|19.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|5 : 1
|19.01
|03:00
|
Рейнджерс – Коламбус
|1 : 0 Б
|19.01
|03:30
|
Айлендерс – Сан-Хосе
|4 : 1
|19.01
|04:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|6 : 2
|19.01
|04:00
|
Чикаго – Вегас
|5 : 3
|19.01
|05:00
|
Юта – Сент-Луис
|4 : 2
|19.01
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|3 : 2
|19.01
|06:00
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|4 : 2
|19.01
|21:00
|
Нью-Джерси – Оттава
|- : -