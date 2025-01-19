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Сегодня, 16:01

Овечкин поблагодарил юную болельщицу из России, которая подарила ему свою клюшку

Сергей Ярошенко
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поблагодарил юную болельщицу из России, которая подарила ему свою клюшку.

«Маша, привет! Спасибо тебе огромное за такой подарок, твою клюшку. Надеюсь, что она принесёт мне удачу. Я бы хотел тебя пригласить на Ovi Cup этим летом, мы все организуем, до встречи! Всего тебе самого хорошего», — заявил Овечкин в Telegram-канале своей команды.

15-летняя Мария Кундашкина, выступающая за одну из тамбовских команд, отправила 39-летнему форварду свою клюшку, которой забила более 100 голов. Юная хоккеистка хотела поддержать Овечкина в его погоне за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

На счету капитана «Кэпиталз» 21 шайба в этом сезоне и 874 гола в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру. Чтобы побить рекорд снайперский рекорд Уэйна Гретцки, Овечкину нужно отличиться еще 21 раз.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
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«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 46 31 15 67
2 Нью-Джерси 48 26 22 58
3 Каролина 46 27 19 57
4 Коламбус 46 22 24 51
5 Филадельфия 47 21 26 48
6 Рейнджерс 45 22 23 47
7 Питтсбург 48 19 29 46
8 Айлендерс 45 18 27 43
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 47 29 18 60
2 Флорида 47 27 20 57
3 Тампа-Бэй 44 25 19 53
4 Оттава 45 23 22 50
5 Бостон 47 22 25 50
6 Монреаль 45 22 23 48
7 Детройт 45 21 24 46
8 Баффало 45 17 28 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 47 31 16 65
2 Миннесота 46 27 19 58
3 Даллас 45 28 17 57
4 Колорадо 47 28 19 57
5 Сент-Луис 47 22 25 48
6 Юта 45 19 26 45
7 Нэшвилл 45 16 29 39
8 Чикаго 46 15 31 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 29 17 61
2 Эдмонтон 46 29 17 61
3 Лос-Анджелес 43 25 18 55
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 45 20 25 50
6 Сиэтл 47 20 27 43
7 Анахайм 46 18 28 42
8 Сан-Хосе 48 14 34 34
Результаты / календарь
9.01
10.01
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12.01
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23.01
24.01
19.01 00:05
Колорадо – Даллас
 6 : 3
19.01 02:00
Флорида – Анахайм
 3 : 0
19.01 03:00
Виннипег – Калгари
 1 : 3
19.01 03:00
Вашингтон – Питтсбург
 4 : 1
19.01 03:00
Монреаль – Торонто
 3 : 7
19.01 03:00
Тампа-Бэй – Детройт
 5 : 1
19.01 03:00
Рейнджерс – Коламбус
 1 : 0 Б
19.01 03:30
Айлендерс – Сан-Хосе
 4 : 1
19.01 04:00
Нэшвилл – Миннесота
 6 : 2
19.01 04:00
Чикаго – Вегас
 5 : 3
19.01 05:00
Юта – Сент-Луис
 4 : 2
19.01 06:00
Ванкувер – Эдмонтон
 3 : 2
19.01 06:00
Сиэтл – Лос-Анджелес
 4 : 2
19.01 21:00
Нью-Джерси – Оттава
 - : -
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