Овечкин поблагодарил партнеров по «Вашингтону» за помощь на пути к рекорду

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин выступил с речью перед партнерами по команде после установления снайперского рекорда в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Спасибо ребят, без вашей поддержки, без поддержки организации, всех тренеров, все это бы не получилось. Спасибо вам, ребята. Мы сделали это», — сказал Овечкин в раздевалке «Кэпиталз»

В воскресенье, 6 апреля, 39-летний россиянин забил гол в матче регулярного чемпионата лиги против «Айлендерс». Эта шайба стала для него 895-й в карьере в регулярных чемпионатах. Овечкин опередил канадца Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд лиги.