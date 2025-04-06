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6 апреля 2025, 23:51

Овечкин поблагодарил партнеров по «Вашингтону» за помощь на пути к рекорду

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин выступил с речью перед партнерами по команде после установления снайперского рекорда в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Спасибо ребят, без вашей поддержки, без поддержки организации, всех тренеров, все это бы не получилось. Спасибо вам, ребята. Мы сделали это», — сказал Овечкин в раздевалке «Кэпиталз»

В воскресенье, 6 апреля, 39-летний россиянин забил гол в матче регулярного чемпионата лиги против «Айлендерс». Эта шайба стала для него 895-й в карьере в регулярных чемпионатах. Овечкин опередил канадца Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд лиги.

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Александр Овечкин
Уэйн Гретцки
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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