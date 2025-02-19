Овечкин поблагодарил Каспарайтиса за совместные тренировки
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что благодарен соотечественнику Дарюсу Каспарайтису за совместные тренировки во время паузы в НХЛ на матчи Турнира четырех наций.
«Когда я получил травму, я мало катался на льду во время перерыва, и потом мне было сложно вернуться в игру. Я не хотел терять чувство льда и навыки катания, поэтому эти тренировки были очень полезны, и я благодарен ему», — приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир в своих соцсетях.
В этом сезоне 39-летний Овечкин сыграл 39 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 43 (26+17) очка. В середине ноября форвард получил перелом малоберцовой кости левой ноги и пропустил полтора месяца.
В Турнире четырех наций, который проходит с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне, принимают участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. Россияне не приглашены на соревнования.
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|Детройт
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|Даллас
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|4
|Миннесота
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|5
|Нэшвилл
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|6
|Сент-Луис
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|Чикаго
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|8
|Юта
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|Тихоокеанский дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|0
|0
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|6
|Сан-Хосе
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|7
|Сиэтл
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|Эдмонтон
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|Каролина – Флорида
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