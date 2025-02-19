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Овечкин поблагодарил Каспарайтиса за совместные тренировки

Алина Савинова

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что благодарен соотечественнику Дарюсу Каспарайтису за совместные тренировки во время паузы в НХЛ на матчи Турнира четырех наций.

«Когда я получил травму, я мало катался на льду во время перерыва, и потом мне было сложно вернуться в игру. Я не хотел терять чувство льда и навыки катания, поэтому эти тренировки были очень полезны, и я благодарен ему», — приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир в своих соцсетях.

В этом сезоне 39-летний Овечкин сыграл 39 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 43 (26+17) очка. В середине ноября форвард получил перелом малоберцовой кости левой ноги и пропустил полтора месяца.

В Турнире четырех наций, который проходит с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне, принимают участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. Россияне не приглашены на соревнования.

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Дарюс Каспарайтис
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