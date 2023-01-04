Овечкин побил собственный рекорд результативности в НХЛ среди хоккеистов старше 36 лет
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин установил новый рекорд результативности НХЛ среди хоккеистов старше 36 лет.
37-летний россиянин сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Баффало» (4:5 ОТ), теперь на его счету 28 шайб в первых 40 играх сезона-2022/23, что является лучшим показателем в истории лиги. При этом форвард может улучшить свое достижение, поскольку встреча с «Сэйбрз» была для него 39-й в нынешнем чемпионате.
Предыдущий рекорд установил сам Овечкин в сезоне-2021/22. Тогда он забросил 27 шайб в первых 40 матчах регулярного чемпионата.
Положение команд
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Результаты / календарь
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
|4.01
|03:00
|
Вашингтон – Баффало
|4 : 5 ОТ
|4.01
|03:00
|
Оттава – Коламбус
|4 : 0
|4.01
|03:00
|
Рейнджерс – Каролина
|5 : 3
|4.01
|03:00
|
Торонто – Сент-Луис
|5 : 6 Б
|4.01
|03:00
|
Флорида – Аризона
|5 : 3
|4.01
|04:00
|
Виннипег – Калгари
|3 : 2
|4.01
|04:00
|
Нэшвилл – Монреаль
|6 : 3
|4.01
|04:30
|
Чикаго – Тампа-Бэй
|1 : 4
|4.01
|05:00
|
Эдмонтон – Сиэтл
|2 : 5
|4.01
|06:00
|
Ванкувер – Айлендерс
|- : -
|4.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Даллас
|- : -
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