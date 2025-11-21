Овечкин побил снайперский рекорд Гретцки без учета голов в пустые ворота

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ без учета шайб в пустые ворота.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (8:4) россиянин реализовал большинство на первой минуте игры и побил еще один снайперский рекорд канадца Гретцки.

Теперь на счету 40-летнего форварда 840 голов в регулярных чемпионатах НХЛ без учета шайб в пустые ворота, у Гретцки — 838.

Всего у россиянина 907 голов за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и 984 гола с учетом плей-офф.