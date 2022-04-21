Овечкин побил рекорд Селянне для ветеранов 15-летней давности

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 49-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».

Таким образом, россиянин побил рекорд НХЛ по заброшенным шайбам в одном регулярном чемпионате для игроков в возрасте 36 лет или старше. Ранее этот достижение принадлежало финскому нападающему Теему Селянне, который забил 48 голов в 82 матчах за «Анахайм» в сезоне-2006/07.