Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в гостевых матчах в регулярке и плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по голам в выездных матчах в регулярных чемпионатах НХЛ и плей-офф.

25 января в матче против «Колорадо» (3:2) 37-летний Овечкин отметился голом. Для него эта шайба стала 447-й в гостевых матчах.

Гретцки за свою карьеру забросил 446 шайб в выездных встречах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф.

Российский нападающий занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ. У Овечкина — 811 голов в регулярных чемпионатах. Хоккеист отстает от Гретцки на 83 шайбы.