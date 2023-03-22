Овечкин побил рекорд Эспозито по числу сезонов с 40+ шайбами в НХЛ после 30 лет

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд канадца Фила Эспозито по числу сезонов с 40+ шайбами в НХЛ после 30 лет.

37-летний игрок забросил 40-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ в матче с «Коламбусом» (6:7 ОТ).

Россиянин 6-й раз достиг отметки 40 шайб после 30 лет и превзошел рекорд Эспозито, которому это удалось сделать 5 раз.