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Сегодня, 06:28

Овечкин побил рекорд Эспозито по числу сезонов с 40+ шайбами в НХЛ после 30 лет

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд канадца Фила Эспозито по числу сезонов с 40+ шайбами в НХЛ после 30 лет.

37-летний игрок забросил 40-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ в матче с «Коламбусом» (6:7 ОТ).

Россиянин 6-й раз достиг отметки 40 шайб после 30 лет и превзошел рекорд Эспозито, которому это удалось сделать 5 раз.

Александр Овечкин. Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами

Александр Овечкин
НХЛ
Фил Эспозито
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«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
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Овечкин высказался о том, что побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 69 46 23 100
2 Нью-Джерси 71 45 26 98
3 Рейнджерс 71 41 30 92
4 Айлендерс 72 37 35 82
5 Питтсбург 70 34 36 78
6 Вашингтон 72 33 39 74
7 Филадельфия 70 26 44 64
8 Коламбус 70 22 48 51
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 70 54 16 113
2 Торонто 70 42 28 93
3 Тампа-Бэй 72 42 30 90
4 Флорида 71 36 35 79
5 Оттава 71 34 37 73
6 Баффало 70 33 37 72
7 Детройт 70 31 39 71
8 Монреаль 71 28 43 62
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 71 38 33 90
2 Миннесота 71 41 30 90
3 Колорадо 69 41 28 88
4 Виннипег 72 40 32 83
5 Нэшвилл 69 35 34 78
6 Сент-Луис 70 31 39 68
7 Аризона 71 27 44 65
8 Чикаго 70 24 46 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 70 43 27 92
2 Лос-Анджелес 71 41 30 92
3 Эдмонтон 71 40 31 88
4 Сиэтл 70 39 31 85
5 Калгари 71 31 40 77
6 Ванкувер 69 31 38 67
7 Анахайм 70 23 47 56
8 Сан-Хосе 71 19 52 53
Результаты / календарь
12.03
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25.03
26.03
27.03
22.03 02:00
Рейнджерс – Каролина
 2 : 3
22.03 02:00
Филадельфия – Флорида
 6 : 3
22.03 02:00
Нью-Джерси – Миннесота
 1 : 2 ОТ
22.03 02:00
Вашингтон – Коламбус
 6 : 7 ОТ
22.03 02:00
Баффало – Нэшвилл
 3 : 7
22.03 02:00
Бостон – Оттава
 2 : 1
22.03 02:00
Монреаль – Тампа-Бэй
 3 : 2
22.03 02:30
Айлендерс – Торонто
 7 : 2
22.03 03:00
Виннипег – Аризона
 2 : 1
22.03 03:00
Сент-Луис – Детройт
 2 : 3 Б
22.03 03:30
Даллас – Сиэтл
 4 : 5 ОТ
22.03 05:00
Ванкувер – Вегас
 - : -
22.03 05:00
Анахайм – Калгари
 - : -
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Лидеры
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 71 136
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 69 106
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 72 100
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 71 58
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 70 48
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 69 47
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 43 1.94
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 33 2.00
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 30 2.20
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