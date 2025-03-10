Овечкин первым из россиян набрал 1600 очков в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

39-летний форвард набрал 50-е (33+17) очко в сезоне. Овечкин стал первым представителем России и 11-м хоккеистом в истории лиги, который достиг отметки в 1600 очков. На его счету 886 голов и 714 ассистов в 1474 играх.

Овечкин идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ. До повторения рекорда Уэйна Гретцки (894) по забитым голам в НХЛ российскому форварду осталось забросить 8 шайб.