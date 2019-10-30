Овечкин — первая звезда матча с «Торонто»
06:25
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль и сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (4:3 ОТ). Россиянин был признан первой звездой встречи.
Второй звездой матча стал нападающий «Мэйпл Ливз» Остон Мэттьюс, набравший 3 (2+1) очка, а замкнул тройку лучших защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон?, оформивший дубль.
How about that work from the OshBabe? And a Gr8 finish.#ALLCAPS #CapsLeafs pic.twitter.com/AZURJfbE0U— Washington ? Capitals (@Capitals) October 30, 2019
WHAT A WAY TO WRAP UP THE ROAD TRIP! #ALLCAPS pic.twitter.com/yPQBCJ9gNk— Washington ? Capitals (@Capitals) October 30, 2019
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