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Овечкин — первая звезда матча с «Торонто»

06:25
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль и сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (4:3 ОТ). Россиянин был признан первой звездой встречи.

Второй звездой матча стал нападающий «Мэйпл Ливз» Остон Мэттьюс, набравший 3 (2+1) очка, а замкнул тройку лучших защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон?, оформивший дубль.

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