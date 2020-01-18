Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин назван первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (6:4). Российский форвард оформил хет-трик, доведя количество шайб в НХЛ до 692. По этому показателю он вошел в топ-10 игроков в истории лиги и делит девятое место со Стивом Айзерманом.

Второй звездой назван защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон, а третьей — форвард Якуб Врана. На счету Карлсона две голевых передачи, а Врана отметился победной шайбой.

«Вашингтон» после двух периодов уступал 1:4, но в третьем забросил пять безответных шайб.

Трансляция матча «Айлендерс» — «Вашингтон»