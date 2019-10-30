Стали известны звезды прошедшего игрового дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. Первой звездой стал капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. 34-летний россиянин набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Торонто» (4:3 ОТ).

Овечкин вышел на 12-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя канадца Люка Робитайла (668).

Второй звездой стал соотечественник Овечкина форвард «Каролины» Андрей Свечников, набравший 2 (2+0) очка в игре с «Калгари» (2:1).

You'll always remember where you were when @ASvechnikov 37 scored the first lacrosse goal in @NHL history pic.twitter.com/DRE8nxTRzc — Carolina Hurricanes (@Canes) October 30, 2019

Третья — нападающий «Нэшвилла» Ник Бонино. На его счету три заброшенные шайбы в ворота «Чикаго» (3:0).

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