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Овечкин — первая звезда дня в НХЛ, Свечников — вторая

08:55
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Стали известны звезды прошедшего игрового дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. Первой звездой стал капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. 34-летний россиянин набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Торонто» (4:3 ОТ).

Овечкин вышел на 12-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя канадца Люка Робитайла (668).

Второй звездой стал соотечественник Овечкина форвард «Каролины» Андрей Свечников, набравший 2 (2+0) очка в игре с «Калгари» (2:1).

Третья — нападающий «Нэшвилла» Ник Бонино. На его счету три заброшенные шайбы в ворота «Чикаго» (3:0).

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