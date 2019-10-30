Овечкин — первая звезда дня в НХЛ, Свечников — вторая
Стали известны звезды прошедшего игрового дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. Первой звездой стал капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. 34-летний россиянин набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Торонто» (4:3 ОТ).
Овечкин вышел на 12-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя канадца Люка Робитайла (668).
Kinda had that feeling @ovi8 would score the @EASPORTSNHL OTGWG tonight... pic.twitter.com/ajHJ0wEnz8— Washington ? Capitals (@Capitals) October 30, 2019
Второй звездой стал соотечественник Овечкина форвард «Каролины» Андрей Свечников, набравший 2 (2+0) очка в игре с «Калгари» (2:1).
You'll always remember where you were when @ASvechnikov37 scored the first lacrosse goal in @NHL history pic.twitter.com/DRE8nxTRzc— Carolina Hurricanes (@Canes) October 30, 2019
Третья — нападающий «Нэшвилла» Ник Бонино. На его счету три заброшенные шайбы в ворота «Чикаго» (3:0).
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