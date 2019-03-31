Овечкин – первая звезда дня в НХЛ, Панарин – вторая

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня.

Первой звездой признан нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, который оформил дубль в матче с "Тампой" (6:3). Российский форвард забросил 50-ю шайбу в восьмом сезоне НХЛ.

Второй звездой стал форвард "Коламбуса" Артемий Панарин. В матче с "Нэшвиллом" (5:2) на счету россиянина 4 результативные передачи. 27-летний хоккеист превзошел клубный рекорд по набранным очкам в сезоне – 83.

Третьей звездой назван нападающий "Анахайма" Рикард Ракелль, на счету которого хет-трик во встрече с "Эдмонтоном" (5:1).