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Овечкин перехватил шайбу и помог Эллеру отличиться

01:51
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«Вашингтон» принимает «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ, после второго периода счет 0:4. На 27-й минуте в формате «4 на 4» отличился форвард хозяев Ларс Эллер. Это случилось после того, как Александр Овечкин перехватил шайбу в чужой зоне.

В 7 матчах текущего сезона на счету Александра 6 (4+2) очков.

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