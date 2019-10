Овечкин перехватил шайбу и помог Эллеру отличиться

«Вашингтон» принимает «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ, после второго периода счет 0:4. На 27-й минуте в формате «4 на 4» отличился форвард хозяев Ларс Эллер. Это случилось после того, как Александр Овечкин перехватил шайбу в чужой зоне.

Alex Ovechkin's crazy soccer-kick keep at the blue line leads to this Lars Eller goal. The Capitals have, I guess, SOME life. 4-1 Avs. pic.twitter.com/I9ZF0OBMpr