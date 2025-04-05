Овечкин: «Хочу всем передать в России привет. Буду делать все для того, чтобы забить еще»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин после повторения рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ передал привет российским болельщикам.

«Я знаю, что очень много людей сегодня смотрели матч. Знаю, что в России за этим очень следят, поэтому очень счастлив за то, что получилось это сделать. Я уверен, что сейчас очень много будет звонков, очень много будет сообщений. Поэтому хочу всем передать в России привет. Спасибо за то, что все болеете. Буду делать все возможное для того, чтобы забить», — приводит слова Овечкина ТАСС.

39-летний россиянин оформил дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах.

Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в следующем матче. В воскресенье, 6 апреля, «Вашингтон» сыграет в гостях с «Айлендерс». Начало игры — в 19.30 мск.

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