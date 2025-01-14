Овечкин перед матчем с «Анахаймом» впервые тренировался в одном звене с Дюбуа
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал об изменениях в звене нападающего Александра Овечкина.
«Просто пытаемся внести изменения в двух первых тройках и найти там искру. Мы не использовали этот вариант в течение всего сезона, так что посмотрим, поможет ли это сбалансировать звенья», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.
39-летний россиянин был поставлен в звено с Пьер-Люком Дюбуа впервые после того, как «Кэпиталз» подписал форварда у «Лос-Анджелеса» летом 2024 года.
В текущем сезоне Овечкин провел 27 матчей, в которых набрал 32 (20+12) очка. У россиянина 873 шайбы за карьеру в НХЛ. До повторения рекорда Уэйна Гретцки (894 шайбы) Овечкину осталось забить 21 гол.
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|26
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|55
|4
|Коламбус
|43
|20
|23
|46
|5
|Питтсбург
|45
|18
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|Рейнджерс
|42
|20
|22
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|Айлендерс
|42
|17
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|41
|8
|Филадельфия
|43
|18
|25
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|В
|П
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|1
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|27
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|56
|2
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|43
|25
|18
|53
|3
|Тампа-Бэй
|41
|23
|18
|49
|4
|Бостон
|45
|21
|24
|47
|5
|Оттава
|42
|21
|21
|45
|6
|Детройт
|42
|20
|22
|44
|7
|Монреаль
|42
|20
|22
|44
|8
|Баффало
|43
|16
|27
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|44
|29
|15
|61
|2
|Миннесота
|44
|27
|17
|58
|3
|Даллас
|42
|27
|15
|55
|4
|Колорадо
|44
|26
|18
|53
|5
|Сент-Луис
|44
|20
|24
|44
|6
|Юта
|42
|18
|24
|43
|7
|Нэшвилл
|42
|13
|29
|33
|8
|Чикаго
|43
|14
|29
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|43
|29
|14
|61
|2
|Эдмонтон
|42
|26
|16
|55
|3
|Лос-Анджелес
|40
|24
|16
|53
|4
|Ванкувер
|42
|19
|23
|48
|5
|Калгари
|41
|20
|21
|47
|6
|Анахайм
|43
|18
|25
|41
|7
|Сиэтл
|44
|18
|26
|39
|8
|Сан-Хосе
|45
|13
|32
|32
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|14.01
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Филадельфия – Флорида
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|14.01
|03:30
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Чикаго – Калгари
|- : -
|14.01
|05:30
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
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