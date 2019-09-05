Овечкин ответил на вопрос, станет ли он министром спорта РФ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью «Матч ТВ» рассказал о возможности сделать политическую карьеру после завершения игровой.

— Развитие детского спорта — намек на то, чем вы займетесь после карьеры хоккеиста?

— Я не заглядываю так далеко. Мы живем одним днем. И в этот день надо все делать по максимуму.

— Вы слышали теорию, что Овечкин однажды станет министром спорта РФ?

— До этого нужно дожить, дорасти, набраться определенного опыта. Ты ведь не можешь прийти и сразу стать министром. Нет, конечно. Нужно, чтобы тебе оказали такое доверие.

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