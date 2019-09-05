НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин ответил на вопрос, станет ли он министром спорта РФ

22:35
Теги:

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью «Матч ТВ» рассказал о возможности сделать политическую карьеру после завершения игровой.

— Развитие детского спорта — намек на то, чем вы займетесь после карьеры хоккеиста?

— Я не заглядываю так далеко. Мы живем одним днем. И в этот день надо все делать по максимуму.

— Вы слышали теорию, что Овечкин однажды станет министром спорта РФ?

— До этого нужно дожить, дорасти, набраться определенного опыта. Ты ведь не можешь прийти и сразу стать министром. Нет, конечно. Нужно, чтобы тебе оказали такое доверие.

Александр Овечкин: «Если окажусь с Панариным в номере, то уже знаю, что буду делать»// Александр Овечкин: «Я бы все равно пошел на драку со Свечниковым»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир