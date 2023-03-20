Овечкин — о серии в матчах с «Миннесотой»: «Почему такая результативность? Здесь отличная атмосфера»

Нападающий «Вашингтон» Александр Овечкин поделился мнением о своей результативности в гостевых матчах «Миннесотой» (3:5).

Вчера, 19 марта, россиянин набрал 3 (2+1) очка во встрече и продлил свою серию с очками в Миннесоте.

«Почему такая результативность? Здесь отличная атмосфера. Отличное место для игры в хоккей», — цитирует Овечкина журналист Майкл Руссо.