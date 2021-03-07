Овечкин ответил на вопрос о новом контракте с «Вашингтоном»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин коротко ответил на вопрос о продлении контракта с клубом.

«Пока все то же. Ничего», — приводит слова Овечкина в Twitter журналист Саманта Пелл.

Действующее соглашение 35-летнего российского форварда было расчитано на 13 лет и 124 миллиона долларов, оно истекает после этого сезона. По нему в этом сезоне хоккеист получит 9,538 миллиона долларов.