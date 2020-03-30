Овечкин ответил на вопрос, не обидно ли ему остановиться в двух голах от 50 шайб за сезон

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о результативности в текущем сезоне НХЛ.

Российский нападающий забросил 48 шайб в 68 матчах регулярного чемпионата.

- Знаете, хоккей может подождать, — цитирует Овечкина «Российская газета». — Голы голами, но жизнь и здоровье куда важнее.

— И все-таки, если сезон решат возобновить, в каком формате вы бы предпочли его закончить?

- Ну, наверное, нет смысла доигрывать регулярный чемпионат. Нужно сразу начать розыгрыш Кубка Стэнли. Это самое верное решение. Но как оно будет — покажет время. Еще раз повторю: берегите себя и родных.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу и некоторых других турниров, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человека умерли, выздоровело — 66.