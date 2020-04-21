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Овечкин ответил на вопрос, когда он собирается закончить карьеру

02:32
Александр Овечкин. Фото nhl.com
Александр Овечкин. Фото nhl.com
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин во время совместного интервью с Уэйном Гретцки в рамках специального проекта НХЛ ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

— У меня есть еще год контракта после этого сезона. Слава богу, я здоров и чувствую себя прекрасно. Я все еще обожаю хоккей. Буду продолжать играть до тех пор, пока во мне есть страсть к игре. Но я ни в коем случае не хочу быть хоккеистом в команде, который просто катается для виду и занимает чье-то место, — сказал Овечкин.

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