Овечкин ответил на вопрос, когда он собирается закончить карьеру

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин во время совместного интервью с Уэйном Гретцки в рамках специального проекта НХЛ ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

— У меня есть еще год контракта после этого сезона. Слава богу, я здоров и чувствую себя прекрасно. Я все еще обожаю хоккей. Буду продолжать играть до тех пор, пока во мне есть страсть к игре. Но я ни в коем случае не хочу быть хоккеистом в команде, который просто катается для виду и занимает чье-то место, — сказал Овечкин.