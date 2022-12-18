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Сегодня, 01:52

Овечкин ответил на вопрос, готов ли он забить 802-й гол в НХЛ в пустые ворота

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о том, готов ли он забить 802-й гол в НХЛ в пустые ворота.

«Я не знаю. Посмотрим», — приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир.

На данный момент на счету 37-летнего россиянина 801 гол в НХЛ. Он делит третье место по этому показателю, отставая от Горди Хоу (801) и Уэйна Гретцки (894).

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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