Овечкин отреагировал на видео тренировки Дзюбы с хоккейной клюшкой
21:56
Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал пост в Instagram форварда «Зенита» Артема Дзюбы, который показал, как тренируется с хоккейной клюшкой.
«Неплохо. Надо сыграть как-нибудь», — написал Овечкин в комментариях под видео Дзюбы в Instagram, на котором футболист отрабатывает броски на улице.
В сезоне-2019/20 31-летний Дзюба провел 28 матчей за «Зенит», забил 15 голов и сделал 14 результативных передач.
«Овечкин, Малкин, Ковальчук — я иду за вами». Дзюба показал, как тренируется с клюшкой
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