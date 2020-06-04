Овечкин отреагировал на видео тренировки Дзюбы с хоккейной клюшкой

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал пост в Instagram форварда «Зенита» Артема Дзюбы, который показал, как тренируется с хоккейной клюшкой.

«Неплохо. Надо сыграть как-нибудь», — написал Овечкин в комментариях под видео Дзюбы в Instagram, на котором футболист отрабатывает броски на улице.

В сезоне-2019/20 31-летний Дзюба провел 28 матчей за «Зенит», забил 15 голов и сделал 14 результативных передач.

«Овечкин, Малкин, Ковальчук — я иду за вами». Дзюба показал, как тренируется с клюшкой