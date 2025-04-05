Овечкин — об обливании пивом в раздевалке: «Лучший душ в моей жизни»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на поздравление в раздевалке команда после повторения рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ.

В раздевалке партнеры по команде облили 39-летнего россиянина пивом.

«Лучший душ в моей жизни», — сказал Овечкин.

39-летний россиянин оформил дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах.

