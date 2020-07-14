Овечкин отрабатывает свой фирменный бросок. До старта Кубка Стэнли — 2 недели
14 июля 2020, 20:40
Официальный Twitter НХЛ опубликовал видео тренировки «Вашингтона». Капитан команды Александр Овечкин отрабатывает свой фирменный бросок.
Office hours with Prof. Ovechkin ???— NHL (@NHL) July 14, 2020
(? @TomGulittiNHL, @ovi8) pic.twitter.com/LtOwK1cwBO
Команды НХЛ приступили к третьей фазе возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. 1 августа начнутся игры Кубка Стэнли, в котором примут участие 24 команды.
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