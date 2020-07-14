НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин отрабатывает свой фирменный бросок. До старта Кубка Стэнли — 2 недели

14 июля 2020, 20:40
Александр Овечкин. Фото "Вашингтон"
Александр Овечкин. Фото "Вашингтон"
Теги:

Официальный Twitter НХЛ опубликовал видео тренировки «Вашингтона». Капитан команды Александр Овечкин отрабатывает свой фирменный бросок.

Команды НХЛ приступили к третьей фазе возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. 1 августа начнутся игры Кубка Стэнли, в котором примут участие 24 команды.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир