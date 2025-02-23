Овечкин отпраздновал свои голы в ворота «Эдмонтона» вместе с сыном

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

Первый гол 39-летний россиянин забил на 9-й минуте второго периода. После заброшенной шайбы хоккеист подъехал к заградительному стеклу и отбил кулачок своему сыну Сергею, который находился на трибунах. То же самое действие он проделал после своего второго гола, забитого в концовке второй 20-минутки.

Теперь на счету Овечкина 45 (28+17) очков в 41 матче нынешнего сезона НХЛ.