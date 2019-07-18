Овечкин отправится в Китай. В качестве посла НХЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в августе полетит в Пекин (Китай) в качестве посла НХЛ, сообщает The Washington Post. 33-летний хоккеист примет участие семинарах и встречах по развитию хоккея в Китае.

В минувшем сезоне Овечкин провел 101 матч во всех турнирах и набрал 106 (59+47) очков. В 2018-м привел "Кэпиталз" к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли.

В составе сборной России завоевал бронзу чемпионата мира-2019. Форвард участвовал в трех Олимпиадах (2006, 2010, 2014).