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Овечкин отправится на месяц в отпуск

Агент нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Глеб Чистяков сообщил, что хоккеист после посещения здания Совета Федерации отправится в месячный отпуск.

«Да, он скоро улетит на месяц отдыхать», — приводит слова Чистякова ТАСС.

4 июня Овечкин посетил здание Совета Федерации, где встретился с председателем верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко и подарил ей джерси.

В апреле Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки (894) по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

В плей-офф НХЛ-2024/25 Овечкин отметился 5 голами и 1 результативной передачей в 10 играх. «Вашингтон» выбыл из Кубка Стэнли во втором раунде.

Источник: ТАСС
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Александр Овечкин
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