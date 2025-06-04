Овечкин отправится на месяц в отпуск

Агент нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Глеб Чистяков сообщил, что хоккеист после посещения здания Совета Федерации отправится в месячный отпуск.

«Да, он скоро улетит на месяц отдыхать», — приводит слова Чистякова ТАСС.

4 июня Овечкин посетил здание Совета Федерации, где встретился с председателем верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко и подарил ей джерси.

В апреле Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки (894) по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

В плей-офф НХЛ-2024/25 Овечкин отметился 5 голами и 1 результативной передачей в 10 играх. «Вашингтон» выбыл из Кубка Стэнли во втором раунде.