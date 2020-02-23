Овечкин отправил защитника «Питтсбурга» в полет

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» исполнил силовой прием на защитнике Маркусе Петтерссоне. Эпизод был заснят крупным планом. После толчка россиянина 23-летний швед взмыл в воздух и влетел в борт.

Amazing angle. Pettersson braces himself and still gets launched because Alex Ovechkin is an absolute unit pic.twitter.com/mAb7EFtZhk — Dimitri Filipovic (@DimFilipovic) February 23, 2020