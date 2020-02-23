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Овечкин отправил защитника «Питтсбурга» в полет

22:36
Александр Овечкин. Фото Jerome Miron, USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото Jerome Miron, USA Today Sports
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» исполнил силовой прием на защитнике Маркусе Петтерссоне. Эпизод был заснят крупным планом. После толчка россиянина 23-летний швед взмыл в воздух и влетел в борт.

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