Овечкин открыл счет в матче «Вашингтон» — «Аризона»

«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны».

На 9-й минуте второго периода российский нападающий Алексадр Овечкин реализовал большинство. Для него этот гол стал седьмым в этом сезоне.