Овечкин открыл счет в матче в 128-й раз. Он вышел на третье место в истории по этому показателю
22:44
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Каролины» в матче чемпионата НХЛ. Россиянин открыл счет в игре во втором периоде.
36-летний форвард в 128-й раз в карьере забрасывает первую шайбу в матче. По этому показателю он вышел на чистое третье место, обойдя легендарного Горди Хоу.
Второе место в этом списке занимает Бретт Халл (131 матч). Лидирует Яромир Ягр (135 матчей).
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