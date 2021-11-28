Овечкин открыл счет в матче в 128-й раз. Он вышел на третье место в истории по этому показателю

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Каролины» в матче чемпионата НХЛ. Россиянин открыл счет в игре во втором периоде.

36-летний форвард в 128-й раз в карьере забрасывает первую шайбу в матче. По этому показателю он вышел на чистое третье место, обойдя легендарного Горди Хоу.

Второе место в этом списке занимает Бретт Халл (131 матч). Лидирует Яромир Ягр (135 матчей).