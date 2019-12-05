Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин открыл онлайн-магазин товаров со своим логотипом, информирует Russian Machine Never Breaks. Компания Nike стала продавать одежду с личным логотипом российского форварда еще восемь лет назад. Однако она была доступна ограниченным количеством в клубных магазинах. Теперь же болельщики из США, Канады и России могут воспользоваться онлайн-сервисом для покупки одежды, в разработке которой принимал участие сам хоккеист.

— Александр очень гордится этим событием. Он наслаждается творческой стороной этих вещей. «Найк» не разрабатывает одежду для всех спортсменов подряд, а только для знаковых атлетов. Для Ови они хотели создать что-то универсальное и выдерживающее проверку временем, что и было сделано, — отметил агент Овечкина Дэвид Абрутин.