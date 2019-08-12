Овечкин отдыхает. Овечка шпионит за ним

Супруга российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала новые сториз в своем Instagram. Девушка отдыхает в компании 33-летнего мужа.

Овечкин и Шубская вместе проводят время на веранде. На кадрах видео видно, что около супругов в кустах спрятана статуя овцы. Ранее стало известно, что Анастасия и Александр окрестили сына Сергея.

Недавно форвард "Кэпиталз" вернулся из поездки в Китай в качестве посла НХЛ.

В минувшем сезоне Овечкин провел 101 матч во всех турнирах и набрал 106 (59+47) очков. В составе сборной России завоевал бронзу чемпионата мира-2019.