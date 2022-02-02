Овечкин оставался последним игроком «Вашингтона», который не пропустил ни одного матча в сезоне

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». Капитан «Кэпиталз» сдал положительный тест на коронавирус.

36-летний форвард оставался последним игроком основного состава «Столичных», который до этого не пропустил ни одной встречи в регулярном чемпионате в нынешнем сезоне.

Ovechkin out for tonight vs. Edmonton and all-star weekend. He was the only player on Capitals who hadn't missed a game this season https://t.co/Pd2m60nDgu — Tom Gulitti (@TomGulittiNHL) February 2, 2022

В текущем сезоне 36-летний Овечкин занимает пятое место в списке бомбардиров: на его счету 58 очков (29 голов и 29 голевых передач). Игрок забросил 759 шайб в регулярных сезонах НХЛ (четвертый показатель в истории лиги).