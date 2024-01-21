Овечкин остался без очков впервые за восемь матчей
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (0:3).
В этой встрече россиянин дважды бросил в створ ворот. Он продлил безголевую серию до шести матчей и впервые за 8 игр остался без очков.
Всего в текущем сезоне 38-летний нападающий провел за «Вашингтон» 41 матч, в которых забросил 8 шайб и сделал 20 результативных передач.
На счету Овечкина 830 голов за всю карьеру в НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая только канадцу Уэйну Гретцки (894 гола).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|45
|28
|17
|58
|2
|Филадельфия
|46
|25
|21
|56
|3
|Каролина
|44
|25
|19
|55
|4
|Вашингтон
|44
|22
|22
|50
|5
|Нью-Джерси
|44
|23
|21
|49
|6
|Айлендерс
|45
|19
|26
|49
|7
|Питтсбург
|43
|21
|22
|48
|8
|Коламбус
|45
|14
|31
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|45
|28
|17
|65
|2
|Флорида
|45
|27
|18
|58
|3
|Тампа-Бэй
|46
|24
|22
|53
|4
|Торонто
|44
|22
|22
|52
|5
|Детройт
|45
|23
|22
|51
|6
|Монреаль
|46
|19
|27
|45
|7
|Баффало
|46
|20
|26
|44
|8
|Оттава
|41
|16
|25
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|44
|30
|14
|64
|2
|Колорадо
|47
|30
|17
|63
|3
|Даллас
|45
|27
|18
|59
|4
|Нэшвилл
|46
|25
|21
|51
|5
|Аризона
|44
|22
|22
|47
|6
|Сент-Луис
|44
|22
|22
|46
|7
|Миннесота
|45
|19
|26
|43
|8
|Чикаго
|46
|14
|32
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|46
|31
|15
|66
|2
|Вегас
|46
|27
|19
|59
|3
|Эдмонтон
|42
|26
|16
|53
|4
|Лос-Анджелес
|43
|22
|21
|52
|5
|Сиэтл
|45
|19
|26
|47
|6
|Калгари
|46
|21
|25
|47
|7
|Анахайм
|45
|15
|30
|31
|8
|Сан-Хосе
|46
|11
|35
|26
|21.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Даллас
|2 : 6
|21.01
|03:00
|
Ванкувер – Торонто
|6 : 4
|21.01
|03:00
|
Бостон – Монреаль
|9 : 4
|21.01
|04:00
|
Сент-Луис – Вашингтон
|3 : 0
|21.01
|06:00
|
Сан-Хосе – Анахайм
|5 : 3
|21.01
|06:00
|
Калгари – Эдмонтон
|1 : 3
|21.01
|06:00
|
Вегас – Питтсбург
|3 : 2
|21.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Рейнджерс
|2 : 1
|21.01
|21:00
|
Филадельфия – Оттава
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|47
|77
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|45
|75
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|45
|66
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|43
|37
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|45
|33
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|45
|30
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|7
|1.58