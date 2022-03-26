Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Овечкин забил гол, но опустился на 13-е место

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (4:3 Б).

Теперь на счету 36-летнего россиянина 77 (41+36) очков в 64 матчах сезона. Он занимает 13-е место в списке лучших бомбардиров и отстает от форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова, идущим девятым, на одно очко. Лидирует нападающий «Эдионтона» Коннор Макдэвид, который набрал 95 (35+60) очков в 64 играх.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 95 (35+60) очков в 64 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 90 (44+46) в 65 матчах

3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 88 (21+67) в 63 матчах

4. Джонни Годро («Калгари») — 85 (30+55) в 64 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 82 (41+41) в 66 матчах

6. Остон Мэттьюс («Торонто») — 80 (46+34) в 58 матчах

7. Назем Кадри («Колорадо») — 79 (25+54) в 62 матчах

8. Роман Йоси («Нэшвилл») — 79 (18+61) в 63 матчах

9. Кирилл Капризов («Миннесота») — 78 (33+45) в 61 матче

10. Джей Ти Миллер («Ванкувер») — 78 (27+51) в 64 матчах...

...13. Александр Овечкин («Вашингтон») — 77 (41+36) в 64 матчах