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Сегодня, 23:40

Овечкин опередил Горди Хоу по количеству голов за сезон для игроков старше 36 лет

Роман Шишов
Корреспондент
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, отличившийся в матче регулярного чемпионата против «Бостона» (4:2), забил 45-й гол в этом сезоне.

Россиянин опередил легендарного форварда Горди Хоу по количеству голов в сезоне для игрока в возрасте старше 36 лет.

Теперь 36-летний Овечкин вышел на чистое второе место в истории по этому показателю.

Лидирует финский нападающий Теему Селянне. В сезоне-2006/07 он забил 48 голов в возрасте 36 лет.

Овечкин в этом сезоне провел 70 матчей, в которых набрал 83 (45+38) очка.

Александр Овечкин
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 72 46 26 100
2 Рейнджерс 73 47 26 100
3 Питтсбург 73 41 32 92
4 Вашингтон 72 40 32 90
5 Айлендерс 71 33 38 75
6 Коламбус 73 34 39 74
7 Филадельфия 72 23 49 57
8 Нью-Джерси 72 25 47 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 72 51 21 108
2 Торонто 72 47 25 100
3 Бостон 72 45 27 95
4 Тампа-Бэй 71 43 28 94
5 Детройт 72 28 44 66
6 Баффало 73 26 47 63
7 Оттава 71 26 45 58
8 Монреаль 72 20 52 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 72 52 20 110
2 Сент-Луис 72 42 30 94
3 Миннесота 70 43 27 92
4 Нэшвилл 71 41 30 86
5 Даллас 71 40 31 84
6 Виннипег 72 33 39 77
7 Чикаго 71 24 47 59
8 Аризона 72 22 50 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 72 44 28 97
2 Эдмонтон 73 42 31 90
3 Лос-Анджелес 73 38 35 86
4 Вегас 73 40 33 84
5 Ванкувер 73 35 38 80
6 Анахайм 73 29 44 70
7 Сан-Хосе 71 29 42 67
8 Сиэтл 72 23 49 52
Результаты / календарь
31.03
1.04
2.04
3.04
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5.04
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10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
10.04 01:00
Нэшвилл – Флорида
 1 : 4
10.04 02:00
Детройт – Коламбус
 4 : 5 ОТ
10.04 02:00
Рейнджерс – Оттава
 5 : 1
10.04 02:00
Сиэтл – Калгари
 1 : 4
10.04 02:00
Торонто – Монреаль
 3 : 2
10.04 02:00
Филадельфия – Анахайм
 3 : 5
10.04 03:00
Сент-Луис – Айлендерс
6 : 1
10.04 05:00
Ванкувер – Сан-Хосе
 4 : 2
10.04 05:00
Вегас – Аризона
 6 : 1
10.04 05:00
Эдмонтон – Колорадо
 1 : 2 Б
10.04 20:30
Вашингтон – Бостон
 4 : 2
10.04 23:00
Питтсбург – Нэшвилл
 - : -
10.04 23:59
Миннесота – Лос-Анджелес
 - : -
10.04 23:59
Тампа-Бэй – Баффало
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 72 108
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 72 104
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 72 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 67 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 72 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 73 49
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 48 2.07
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 49 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 57 2.14
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