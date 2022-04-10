Овечкин опередил Горди Хоу по количеству голов за сезон для игроков старше 36 лет

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, отличившийся в матче регулярного чемпионата против «Бостона» (4:2), забил 45-й гол в этом сезоне.

Россиянин опередил легендарного форварда Горди Хоу по количеству голов в сезоне для игрока в возрасте старше 36 лет.

Теперь 36-летний Овечкин вышел на чистое второе место в истории по этому показателю.

Лидирует финский нападающий Теему Селянне. В сезоне-2006/07 он забил 48 голов в возрасте 36 лет.

Овечкин в этом сезоне провел 70 матчей, в которых набрал 83 (45+38) очка.