Овечкин оформил дубль в пустые ворота в матче «Вашингтона» с «Филадельфией»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

37-летний россиянин дважды поразил пустые ворота «Флайерз» в конце третьего периода. Теперь на его счету 15 голов в этом сезоне.