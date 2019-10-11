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Овечкин оформил дубль в матче с «Нэшвиллом», оба гола — из «офиса»

04:44
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«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Вашингтон», в конце второго периода счет 2:4. На 38-й минуте капитан гостей Александр Овечкин второй раз за встречу реализовал большинство. Он снова забил из «офиса».

Для россиянина это третья шайба в сезоне и 661-я в карьере. По голам в большинстве (249) он занимает четвертое место в истории лиги.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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