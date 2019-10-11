Овечкин оформил дубль в матче с «Нэшвиллом», оба гола — из «офиса»
04:44
«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Вашингтон», в конце второго периода счет 2:4. На 38-й минуте капитан гостей Александр Овечкин второй раз за встречу реализовал большинство. Он снова забил из «офиса».
«Thank you for calling the left circle, this is Alex.»— Sporting News Canada (@sportingnewsca) October 11, 2019
Ovechkin. From the office. Gr8 form.pic.twitter.com/nxYAYhNKOy
Для россиянина это третья шайба в сезоне и 661-я в карьере. По голам в большинстве (249) он занимает четвертое место в истории лиги.
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