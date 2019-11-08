Овечкин оформил дубль в матче с «Флоридой». Видео

«Вашингтон» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды». В середине второго периода свою вторую шайбу в этой встрече забросил российский нападающий Александр Овечкин. Это его 13-й гол в этом сезоне.

That's a deuce for the big man tonight! #CapsCats pic.twitter.com/iZ7qjmw0bS — Washington Capitals (@Capitals) November 8, 2019

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