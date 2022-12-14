Овечкин оформил дубль в матче против «Чикаго». Теперь у него 799 голов в НХЛ

«Вашингтон» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

На 9-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для него это вторая заброшенная шайба в этой встрече и 19-я — в сезоне.

Всего на счету 37-летнего россиянина теперь 799 голов в североамериканской лиге. По этому показателю он занимает 3-е место среди всех игроков НХЛ. Больше него забросили только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).