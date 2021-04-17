Овечкин оформил дубль, до пятого места в истории НХЛ одна шайба

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». 35-летний россиянин отличился при игре в большинстве с передачи Евгения Кузнецова в первом периоде.

Вторую шайбу он забросил также в большинстве и также с передачи Кузнецова во втором периоде. Счет стал 3:2 в пользу «Вашингтона».

Для капитана это 24-я шайба (при 17 передачах) в 41 матче чемпионата в этом сезоне.

Всего у Овечкина стало 730 шайб за карьеру в НХЛ, по этому показателю он занимает шестое место в списке снайперов в истории лиги.

До пятой строчки, Марселя Дионна (731), ему осталась одна шайба. Рекорд НХЛ у Уэйна Гретцки — 894 гола.

По голам в большинстве Овечкин на втором месте в истории НХЛ. У него 269 шайб. Лидирует Дэйв Андрейчак (274 шайбы).

Следить за матчем «Филадельфия» — «Вашингтон» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.