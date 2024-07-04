Овечкин одобрил обновление состава в «Вашингтоне»
Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан получил одобрение от российского нападающего команды Александра Овечкина по поводу работы по обновлению состава. Как сообщает ESPN, россиянин отправил генменеджеру смайлик с большим пальцем вверх после подписания форварда Пьера-Люка Дюбуа.
Также Маклеллан благодаря еще двум обменам заполучил в «Кэпиталз» вратаря Логана Томпсона и защитника Джейкоба Чикрана. С рынка свободных агентов клуб забрал Мэтта Роя, Брэндона Дюхэйма и Тейлора Рэддиша.
«Я буду очень ценить время, на льду с Овечкиным, и сделаю все возможное, чтобы помочь ему добиться успеха. Лучший бомбардир всех времен, поэтому возможность сыграть с Алексом будет особенным событием», — отметил Чикран после перехода.
За карьеру в НХЛ Овечкин забросил 853 шайбы. По этому показателю он идет на втором месте в списке лучших снайперов лиги всех времен. До рекорда Уэйна Гретцки ему остался 41 гол.
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|6
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|Даллас
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|3
|Колорадо
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|4
|Миннесота
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|5
|Нэшвилл
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|6
|Сент-Луис
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|7
|Чикаго
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|8
|Юта
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|0
|Тихоокеанский дивизион
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|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
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|7
|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
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|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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